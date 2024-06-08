Пьяный пассажир авто напал на полицейских в Уральске
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В Уральске по улице Ихсанова пьяный пассажир авто напал на полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Ранним утром 8 июня патрульные полицейские остановили Lexus. В авто находились водитель и пассажир, оба в нетрезвом состоянии.
"При попытке доставления водителя в медицинское учреждение, пассажир препятствовал сотрудникам полиции и оказал неповиновение. Экспертиза установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Мужчина привлечен к административной ответственности. Материалы направлены в суд для принятия решения", — говорится в сообщении.
В отношении пассажира за неповиновение сотрудникам полиции возбуждено уголовное дело. Он водворен в ИВС. Проводится расследование.
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