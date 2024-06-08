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Пьяный пассажир авто напал на полицейских в Уральске

Сегодня, 22:02
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 22:02
Сегодня, 22:02
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Фото: pixabay.com

В Уральске по улице Ихсанова пьяный пассажир авто напал на полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Ранним утром 8 июня патрульные полицейские остановили Lexus. В авто находились водитель и пассажир, оба в нетрезвом состоянии. 

"При попытке доставления водителя в медицинское учреждение, пассажир препятствовал  сотрудникам полиции и оказал неповиновение. Экспертиза установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Мужчина привлечен к административной ответственности. Материалы направлены в суд для принятия решения", — говорится в сообщении.

В отношении пассажира за неповиновение сотрудникам полиции возбуждено уголовное дело. Он водворен в ИВС. Проводится расследование.

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