Пьяный пассажир авто напал на полицейских в Уральске

В Уральске по улице Ихсанова пьяный пассажир авто напал на полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Ранним утром 8 июня патрульные полицейские остановили Lexus. В авто находились водитель и пассажир, оба в нетрезвом состоянии.

"При попытке доставления водителя в медицинское учреждение, пассажир препятствовал сотрудникам полиции и оказал неповиновение. Экспертиза установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Мужчина привлечен к административной ответственности. Материалы направлены в суд для принятия решения", — говорится в сообщении.

В отношении пассажира за неповиновение сотрудникам полиции возбуждено уголовное дело. Он водворен в ИВС. Проводится расследование.