Охранник ударил шестиклассника в школе Павлодара
Полиция проводит проверку по факту нападения на несовершеннолетнего в одной из школ города.
Сегодня, 12:49
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Сегодня, 12:49Сегодня, 12:49
122Фото: pixabay.com
Стражи порядка установили, что 19 февраля охранник школы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар в грудную клетку ученику шестого класса. В результате мальчик обратился за медицинской помощью, передаёт BaigeNews.kz.
"Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме того, после инцидента охранник был помещен в медвытрезвитель. За нахождение в общественном месте в состоянии опьянения он привлечен к ответственности и оштрафован", – сообщили в Департаменте полиции.
Также полиция направила представление в управление образования области с требованием привлечь к ответственности руководство школы, которое допустило нахождение охранника в таком состоянии на рабочем месте.