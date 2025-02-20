Стражи порядка установили, что 19 февраля охранник школы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар в грудную клетку ученику шестого класса. В результате мальчик обратился за медицинской помощью, передаёт BaigeNews.kz.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме того, после инцидента охранник был помещен в медвытрезвитель. За нахождение в общественном месте в состоянии опьянения он привлечен к ответственности и оштрафован", – сообщили в Департаменте полиции.

Также полиция направила представление в управление образования области с требованием привлечь к ответственности руководство школы, которое допустило нахождение охранника в таком состоянии на рабочем месте.