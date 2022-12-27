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Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре Сегодня, 12:47
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Сегодня, 12:47
235

Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре

Нетрезвый павлодарец разбил дверь модульного поста полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Инцидент произошел вечером 25 декабря.

"25 декабря около 21.30 часов в полицию Павлодара сообщили о том, что по улице Камзина мужчина разбил дверь модульного поста полиции. Прибывшими полицейскими задержан 32-летний пьяный мужчина. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили опьянение средней степени. Установлено, горожанин разбил ногой стекло входной двери и зашел внутрь", - говорится в сообщении.

К слову, пост был закрыт, так как дежурная смена отрабатывала вызов семейно-бытового характера по улице Донецкой. За совершение мелкого хулиганства нарушителя привлекли к ответственности по статье 434 КоАП РК. Суд назначил мужчине административный арест на 10 суток. О совершенном он не помнит и объяснить свои действия не смог.

Отметим, что поврежденную дверь восстанавливали родители дебошира.

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#дебошир #Павлодар #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:47
235
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