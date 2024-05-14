  • 14 Мая, 09:47
  • BAIGENEWS

Пьяный мужчина угнал авто в Туркестанской области

Сегодня, 09:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
motor.ru Сегодня, 09:12
Сегодня, 09:12
87
Фото: motor.ru

В социсетях распространяется видеозапись ДТП с автомобилем патрульной полиции города Шымкента, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Происшествие имело место 9 мая. Пьяный мужчина угнал чужое авто в Туркестанской области и, как было установлено при обнаружении, создавал на дороге аварийные ситуации.

Во избежание жертв инспекторы патрульной полиции Асыл Кенес и Баглан Дуйсебай, рискуя жизнями, перегородили служебным автомобилем ему путь, в результате чего произошло столкновение.

"От коллег из соседней области получили ориентировку об угнанной машине. Сразу поняли, что мужчина за рулем в нетрезвом состоянии. Чтобы остановить опасного водителя сознательно пошли на "таран". Это ради благополучия граждан, чтобы избежать трагических последствий с участием других участников дорожного движения", – делятся офицеры.

За управление транспортом в пьяном виде и невыполнение законного требования полицейских мужчина привлечен к ответственности.

Факт угона машины расследуется стражами порядка Туркестанской области.

Самое читаемое

Наверх