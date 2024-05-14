Пьяный мужчина угнал авто в Туркестанской области
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В социсетях распространяется видеозапись ДТП с автомобилем патрульной полиции города Шымкента, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
Происшествие имело место 9 мая. Пьяный мужчина угнал чужое авто в Туркестанской области и, как было установлено при обнаружении, создавал на дороге аварийные ситуации.
Во избежание жертв инспекторы патрульной полиции Асыл Кенес и Баглан Дуйсебай, рискуя жизнями, перегородили служебным автомобилем ему путь, в результате чего произошло столкновение.
"От коллег из соседней области получили ориентировку об угнанной машине. Сразу поняли, что мужчина за рулем в нетрезвом состоянии. Чтобы остановить опасного водителя сознательно пошли на "таран". Это ради благополучия граждан, чтобы избежать трагических последствий с участием других участников дорожного движения", – делятся офицеры.
За управление транспортом в пьяном виде и невыполнение законного требования полицейских мужчина привлечен к ответственности.
Факт угона машины расследуется стражами порядка Туркестанской области.
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