Пьяный мужчина с отверткой напал на полицейского в Уральске

В Уральске задержали мужчину, напавшего на полицейского, передает BaigeNews.kz. Как сообщили в Polisia.kz, нападавший был в алкогольном опьянении.

"19 декабря в 03.50, на пересечении улиц Мухита и Д.Нурпеисовой, была остановлена автомашина ВАЗ-2110 под управлением 32-летнего гражданина Ж. Согласно медицинского освидетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Ранее данный водитель уже был лишен права управления ТС сроком на семь лет. Рядом с ним находился его 24-летний друг. Когда автомобиль стали оформлять на спецавтостоянку, пассажир набросился на инспектора полиции и нанес ему несколько ударов отверткой. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

В отношении пассажира, напавшего на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по статье 380 части 1 УК РК. Водитель будет привлечен к ответственности по статье 346 УК РК, отметили в полиции.