Пьяный мужчина разбил строящуюся тёплую остановку в Уральске

В Уральске 43-летний пьяный мужчина разбил стекло на строящейся теплой остановке. Об этом сообщили в департаменте полиции ЗКО. Инцидент произошел ночью, сумма ущерба составила 150 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

По факту хулиганских действий начато досудебное расследование. Согласно законодательству, виновному грозит штраф в размере от 500 до 2000 МРП, исправительные или общественные работы (до 600 часов), либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Мужчина задержан, дальнейшие меры будут приняты по итогам расследования.