Пьяный мужчина залез на крышу чужого авто в Атырау
Он получил наказание в виде ареста.
Сегодня, 02:05
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Сегодня, 02:05Сегодня, 02:05
171Фото: скриншот видео
В Атырау наказали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения повредил чужой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд города.
Инцидент произошёл в 07:00 13 мая. Пьяный мужчина забрался на крышу автомобиля марки EXEED LX, надавил ногами, погнул её, тем самым умышленно повредил чужое имущество, отметили в суде.
На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 147-1 КоАП (умышленное повреждение чужого имущества).
Суд учёл признание вины и раскаяние в содеянном. И вынес решение об административном аресте нарушителя сроком на 5 суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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