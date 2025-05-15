В Атырау наказали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения повредил чужой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд города.

Инцидент произошёл в 07:00 13 мая. Пьяный мужчина забрался на крышу автомобиля марки EXEED LX, надавил ногами, погнул её, тем самым умышленно повредил чужое имущество, отметили в суде.

На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 147-1 КоАП (умышленное повреждение чужого имущества).

Суд учёл признание вины и раскаяние в содеянном. И вынес решение об административном аресте нарушителя сроком на 5 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.