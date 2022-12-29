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Лента новостей

qazweek.kz Сегодня, 17:20
108
Сегодня, 17:20
108
Фото: qazweek.kz

Пьяный мужчина поджёг автомобиль своей знакомой

Астанчанин поджёг автомобиль знакомой из-за ссоры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл рано утром. В полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Hyundai Tucson.

"Машина находилась во дворе жилого дома по улице Куйши Дина. Прибывшие по вызову полицейские возле полыхающего автомобиля задержали 42-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Стало известно, что из-за личной неприязни к знакомой нетрезвый мужчина поджег её автомобиль. Выждав момент, он пришёл к ней во двор в ночное время, облил автомобиль бензином и поджёг его.

Потерпевшей причинен ущерб в размере 19 миллионов тенге.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками пожарной службы пожар был локализован. По факту умышленного повреждения чужого имущества проводится досудебное расследование. Мужчина, причастный к поджогу, водворен в изолятор временного содержания ДП", - заключили в ДП.

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#поджог #авто #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:20
108
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