Пьяный мужчина поджёг автомобиль своей знакомой

Фото: qazweek.kz

Астанчанин поджёг автомобиль знакомой из-за ссоры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл рано утром. В полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Hyundai Tucson.

"Машина находилась во дворе жилого дома по улице Куйши Дина. Прибывшие по вызову полицейские возле полыхающего автомобиля задержали 42-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Стало известно, что из-за личной неприязни к знакомой нетрезвый мужчина поджег её автомобиль. Выждав момент, он пришёл к ней во двор в ночное время, облил автомобиль бензином и поджёг его.

Потерпевшей причинен ущерб в размере 19 миллионов тенге.