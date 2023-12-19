Пьяный мужчина поджог чужое авто в Темиртау

33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджог чужое авто в Темиртау. Ведется досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

О поджоге в полицию сообщила владелица авто, 32-летняя жительница Темиртау. Она сообщила, что вечером, вернувшись после работы, поставила авто во дворе многоэтажного дома.

"Около 22.30 она увидела, как машина внезапно загорелась. Через некоторое время от нее остались только остовы и восстановлению уже не подлежала. Сумма ущерба составила 1 млн тенге. Экспертиза установила, что произошел поджог", - говорится в сообщении.

Полиция задержала 33-летнего мужчину. Он дал признательные показания, пояснив, что находился в состоянии алкогольного опьянения, и из хулиганских побуждений устроил поджог.

Ведется досудебное расследование по статье 202 УК РК “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества”.