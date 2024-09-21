Пьяный мужчина напал на медиков и полицейских в Мангистау

В социальных сетях появилась информация о том, что неизвестный напал на сотрудников скорой помощи Бейнеуского района Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, в 14:52 часов был зарегистрирован вызов от 40-летней женщины. Она рассказала диспетчеру, что её друг вонзил ей в голову стекло, после чело открылось кровотечение. На место происшествия направили бригаду медиков.

"Следуя инструкции, сотрудники сообщили об этом факте по номеру "102". На месте вызова бригаду медиков ждал тот самый "друг пострадавшей". Агрессивный мужчина разбил стекло спецтранспорта и напал на фельдшеров. Кроме того, он нанёс телесные повреждения прибывшему полицейскому – его доставили в приёмное отделение больницы", — сообщили в областной станции скорой помощи.

По информации пресс-службы ДП региона, мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.