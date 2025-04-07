В столице рассмотрели апелляционную жалобу адвоката осужденного Т., который попытался оспорить приговор, вынесенный межрайонным судом города Астаны. 20 февраля 2025 года суд признал Т. виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 273 УК) и хулиганстве, совершенном на борту воздушного судна (ст. 293 ч. 2 п. 4 УК), и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Суд первой инстанции установил, что Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил целую серию дерзких нарушений на рейсе Астана–Усть-Каменогорск компании "FlyArystan". Он не только избил бортпроводника, но и нанес удары пассажиру, который сделал ему замечание. Печальная кульминация произошла, когда, пытаясь избежать наказания, Т. заведомо ложно сообщил об акте терроризма при снятии с рейса.

В апелляционной жалобе защитник осужденного просил смягчить наказание, не назначая лишение свободы. Однако апелляционная коллегия по уголовным делам признала приговор справедливым и оставила его без изменений. Вина Т. была доказана не только его признательными показаниями, но и показаниями потерпевших, заключением экспертов и другими доказательствами.

Таким образом, судебный акт вступил в законную силу, а Т. предстоит отбывать наказание в исправительном учреждении.

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