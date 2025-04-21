Первое утро нового года для одного из жителей Маканшинского района началось с конфликта - и завершилось судебным разбирательством, передаёт BaigeNews.kz. Суд района Маканшы рассмотрел уголовное дело по статье 378 части 1 УК РК - оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

Инцидент произошёл 1 января около 7 утра. В дежурную часть отдела полиции поступил вызов из районной больницы: в медучреждении группа граждан в состоянии алкогольного опьянения мешала работе персонала. На место прибыли сотрудники полиции, однако один из посетителей - подсудимый Д. - вместо того, чтобы успокоиться, перешёл на открытые оскорбления в адрес полицейских, находившихся при исполнении служебных обязанностей.

По словам свидетелей и согласно судебно-филологической экспертизе, высказывания подсудимого носили явно оскорбительный характер и затрагивали честь и достоинство сотрудников полиции. В итоге в отношении Д. было возбуждено уголовное дело.

В суде мужчина свою вину признал полностью. Прокурор запросил наказание в виде 40 часов общественных работ - суд согласился с этим предложением. Кроме того, с подсудимого взыскан принудительный платёж в размере 19 660 тенге в Фонд потерпевших Республики Казахстан.

Приговор уже вступил в законную силу.

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