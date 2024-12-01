  • 1 Декабря, 17:45
  • BAIGENEWS

Пьяный дальнобойщик устроил массовое ДТП в Германии: пострадали 26 человек

Очевидцы рассказали, что грузовик ехал по трассе зигзагами.

Сегодня, 16:48
АВТОР
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ALEX TALASH/Bild Сегодня, 16:48
Сегодня, 16:48
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Фото: ALEX TALASH/Bild

Массовое ДТП  произошло на автобане в районе немецкого города Нойс, на земле Северный Рейн-Вестфалия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild. 

Накануне вечером очевидцы сообщили, что большегруз едет по трассе зигзагами. Полицейские попробовали остановить грузовик, однако у них это не получилось — в итоге водитель, в крови которого впоследствии обнаружили алкоголь, выехал на встречную полосу и протаранил едущие машины. 

В итоге грузовик развернуло, он полностью перегородил дорогу. Полицейские задержали водителя на месте — им оказался 30-летний гражданин Польши. Сообщается, что он был сильно пьян, также его проверяют на употребление наркотиков. 

Всего в ДТП пострадали 50 автомобилей. 26 человек получили травмы: у восьми из них серьёзные ранения, один пострадавший находится в критическом состоянии. 

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