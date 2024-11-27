Пьяный астанчанин угнал авто и уехал в другой город

В правоохранительные органы обратился местный житель, сообщив об угоне своего транспортного средства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района "Байконыр" задержали 31-летнего молодого человека, который путем свободного доступа совершил угон автомашины марки Nexia. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем разыскиваемой машины", - говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, задержанный гражданин, находясь во дворе соседнего многоэтажного дома, совершил угон иномарки, задняя дверь которой была не заперта. Он проник в открытую машину, смог ее завести инструментом и поехал в сторону города Караганды.

Мужчина дал признательные показания. В отношении фигуранта по данному факту зарегистрировано уголовное дело. Оперативники изъяли вещественное доказательство и вернули владельцу авто.

Полиция рекомендует автовладельцам ставить машины на охраняемые стоянки и установить систему сигнализации во избежание угонов и обеспечения безопасности вашего транспорта.