Пьяный астанчанин сорвал жилет и разбил очки полицейскому

Пьяный хулиган оскорбил и напал на патрульного полицейского в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью столичным ЦОУ на пересечении проспекта Богенбай батыра и улицы Желтоксана зафиксирована драка между двумя мужчинами. Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские задержали участников потасовки, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. При разбирательстве один из мужчин повёл себя агрессивно и стал выражаться нецензурной бранью в адрес патрульных полиции. На замечания не реагировал и отказывался соблюдать законные требования сотрудников. При этом хулиган применил насилие в отношении представителей власти. После того, как он сорвал жилет и разбил очки полицейским, они, применив физическую силу, скрутили хулигана.

Нарушителя задержали. В отношении 36-летнего астанчанина начато досудебное расследование по статье 380 Уголовного кодекса. Санкция статьи за данное преступление предусматривает наказание от штрафа до 2 тысяч МРП, либо исправительные и общественные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.