Нетрезвый житель Акмолинской области сорвал стоп-кран в поезде, что привело к аварийной остановке, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в электропоезде, следовавшем по маршруту Атбасар – Нурлы-Жол. Нарушитель – 43-летний мужчина, сообщает департамент полиции на транспорте.

Мужчину привлекли к ответственности сразу по двум статьям КоАП РК – за распитие спиртных напитков или появление в общественном месте в состоянии опьянения, за нарушение правил пользования железнодорожным транспортом. Он оштрафован на 10 МРП.

Сообщается, что за четыре месяца текущего года было зафиксировано 273 факта снятия с пассажирских поездов лиц, совершивших административные правонарушения. Из них 254 факта за распитие алкогольных напитков либо появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 11 фактов за нарушение миграционного законодательства иностранцами и лицами без гражданства, восемь фактов за мелкое хулиганство.

Транспортная полиция обращает внимание пассажиров на необходимость соблюдения общественного порядка в поездах и на вокзалах. Все правонарушения фиксируются и влекут предусмотренные законом меры ответственности.

Сообщалось, что 7 мая на перегоне Кайрат – Байсерке (участок Сарыозек – Алматы) на железнодорожном пути найден труп мужчины. По предварительной информации, тело мужчины могли перенести на рельсы уже после наступления смерти.