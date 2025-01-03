Пьяные жители Петропавловска залезли на памятник Абаю и Пушкину ради фото
Хулиганов задержали полицейские.
Сегодня, 12:36
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Сегодня, 12:36Сегодня, 12:36
163Фото: скриншот с видео
Полицейские задержали нарушителей общественного порядка у памятника великим поэтам в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Вечером 1 января горожане заметили троих молодых людей, забравшихся на памятник Абаю и Пушкину ради фото. По словам очевидцев, нарушители вели себя некультурно. Пеший патруль оперативно задержал их с помощью инспекторов видеонаблюдения.
В ведомстве также поделились видео задержания.
"В отношении задержанных составлены протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство. Также выяснилось, что сроки их пребывания в Казахстане истекли, за что они будут дополнительно привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.
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