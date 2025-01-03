Полицейские задержали нарушителей общественного порядка у памятника великим поэтам в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Вечером 1 января горожане заметили троих молодых людей, забравшихся на памятник Абаю и Пушкину ради фото. По словам очевидцев, нарушители вели себя некультурно. Пеший патруль оперативно задержал их с помощью инспекторов видеонаблюдения.

В ведомстве также поделились видео задержания.