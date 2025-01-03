С новым годом
  • 3 Января, 14:06
  • BAIGENEWS

Пьяные жители Петропавловска залезли на памятник Абаю и Пушкину ради фото

Хулиганов задержали полицейские.

Сегодня, 12:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Сегодня, 12:36
Сегодня, 12:36
163
Фото: скриншот с видео

Полицейские задержали нарушителей общественного порядка у памятника великим поэтам в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Вечером 1 января горожане заметили троих молодых людей, забравшихся на памятник Абаю и Пушкину ради фото. По словам очевидцев, нарушители вели себя некультурно. Пеший патруль оперативно задержал их с помощью инспекторов видеонаблюдения.

В ведомстве также поделились видео задержания.

"В отношении задержанных составлены протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство. Также выяснилось, что сроки их пребывания в Казахстане истекли, за что они будут дополнительно привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

 

Самое читаемое

Окно закроется через 10 секунд
Наверх