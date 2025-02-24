В Алматы произошло нападение на сотрудников СОБРа. Инцидент случился рано утром 22 февраля на проспекте Назарбаева. Видеозапись случившегося появилась в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

По данным очевидца, трое сотрудников СОБРа прибыли на вызов о неадекватном поведении мужчин. Однако на месте они столкнулись с агрессивным сопротивлением: трое нетрезвых граждан напали на бойцов спецподразделения. Несмотря на это, сотрудники СОБРа не применили силу, проявив выдержку и профессионализм.

По словам свидетеля, нападавшие заявляли о якобы имеющихся "высоких связях" в правоохранительных органах, а также передвигались на элитных автомобилях Toyota Land Cruiser 300.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что все трое нападавших задержаны. В их отношении возбуждено административное производство по статьям о мелком хулиганстве, появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и неподчинении законным требованиям полиции.

Материалы переданы в суд, где будет вынесено окончательное решение.