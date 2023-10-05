"Пьяную" пешеходную дорожку сняли на видео в Актау

В Актау сняли на видео пешеходный переход в одном из новых микрорайонов. Горожан удивила кривизна дорожной разметки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На кадрах видео мужчина вручную наносит краску на дорожное полотно.

В комментариях под видео блогер Шамрад Телеубаев сообщил, что героем ролика стал сотрудник частной школы, расположенной в 17-м микрорайоне. По его словам, родители учеников обратились к руководству учебного заведения с просьбой нарисовать "зебру" из-за интенсивного автомобильного движения на данном перекрестке.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау заверили, что разметку приведут в порядок.

"Мужчина, запечатленный в видеоролике, не является сотрудником коммунального предприятия города, которое отвечает за нанесение дорожной разметки. Как правило, эта работа выполняется подрядными организациями с использованием специального оборудования для более точного выполнения стандартов", - отметили в акимате.

До конца 2023 года в Актау планируется обновить 36 тысяч квадратных метров дорожной разметки.