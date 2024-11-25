Пьяную казахстанку оштрафовали на 110 тысяч тенге за ложный сигнал о суициде

В Казахстане каждый день в полицию поступают сотни вызовов, некоторые из них бывают ложными. Один из курьёзных случаев произошел в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативные службы реагируют на каждое сообщение, но пока одни развлекаются, сообщая ложную информацию, кому-то действительно может понадобиться помощь.

"К примеру, в городе Аксу, женщина, находясь в квартире, изрядно выпив, позвонила в экстренную службу и сообщила, что хочет "наложить на себя руки". Незамедлительно к указанному адресу выехали полицейские. Прибывшие стражи порядка установили, что данный факт не подтверждается, а историю женщина придумала, так как была в эмоциональном стрессе и немного выпила", — сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

По факту заведомо ложного вызова специальных служб 30-летняя горожанка привлечена к административной ответственности, наложен штраф в сумме более 110-ти тысяч тенге. Всего же с начала года 319 жителей области привлечены к ответственности за ложный вызов специальных служб.

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