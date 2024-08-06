Пьяную авиапассажирку сняли с рейса и осудили в Алматы

В суде по административным правонарушениям Алматы рассмотрели материал в отношении 20-летней гражданки Н. по факту появления в общественных местах в состоянии опьянения, совершенного повторно в течение года после наложения административного взыскания, передаёт BaigeNews.kz.

Вечером 26 июля в дежурную часть линейного отдела полиции поступил вызов от авиакомпании Air Astana. Стражам порядка передали гражданку Н., которая во время посадки на рейс находилась в нетрезвом состоянии.

В судебном заседании девушка вину признала частично. Она сообщила, что действительно была в состоянии алкогольного опьянения, но никого не оскорбляла, нецензурной бранью не выражалась, общественный порядок не нарушала, готова оплатить штраф.

В суде опрошены бортпроводники. Они пояснили, что Н. при посадке в самолёт не отзывалась на своё имя, на поставленные вопросы отвечала долго, от неё исходил резкий запах алкоголя, движения были замедленные. Не согласившись с действиями бортпроводников, девушка стала снимать происходящее на телефон, поднимая тем самым общественный резонанс.

Согласно инструкции по предотвращению и пресечению недисциплинированного поведения пассажиров, бортпроводники отнесли даму к красному типу состояния алкогольного опьянения. Командир экипажа принял решение не допускать её на борт самолёта.

Представители Н. в судебном заседании заявили несогласие с протоколом и просили суд прекратить дело за отсутствием состава административного правонарушения.

"В материалах дела имеется заключение врача эксперта, где установлено, что Н. в тот день находилась в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Исследовав и изучив материалы дела, суд пришёл к выводу о том, что в действиях Н. имеется состав административного правонарушения, и постановил: признать Н. виновной и подвергнуть к административному взысканию в виде штрафа в размере 10 МРП (36 920 тенге)", - сообщили в суде.

Постановление пока не вступило в законную силу.