Пьяного водителя "скорой" задержали в Кызылординской области
Сегодня, 22:28
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Сегодня, 22:28Сегодня, 22:28
137Фото: pxhere.com
Водитель "скорой" в подпитии вёз пациента на госпитализацию в Кызылординской области. Машина странно виляла, и полицейские захотели узнать, что случилось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Всё произошло на трассе Самара – Шымкент. Поведение 40-летнего водителя "скорой" после остановки показалось стражам порядка ещё более странным. Они решили проверить его на алкотестере, который показал лёгкую степень опьянения.
Мужчину отвезли на дополнительный тест, а после – сразу в районный суд. Где его арестовали на 15 суток и лишили прав на семь лет.
Пациента, которого пьяный водитель вёз в райцентр на госпитализацию, до места назначения доставил другой шофёр.
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