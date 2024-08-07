Пьяного водителя "скорой" задержали в Кызылординской области

Водитель "скорой" в подпитии вёз пациента на госпитализацию в Кызылординской области. Машина странно виляла, и полицейские захотели узнать, что случилось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Всё произошло на трассе Самара – Шымкент. Поведение 40-летнего водителя "скорой" после остановки показалось стражам порядка ещё более странным. Они решили проверить его на алкотестере, который показал лёгкую степень опьянения.

Мужчину отвезли на дополнительный тест, а после – сразу в районный суд. Где его арестовали на 15 суток и лишили прав на семь лет.

Пациента, которого пьяный водитель вёз в райцентр на госпитализацию, до места назначения доставил другой шофёр.