Пьяного водителя-иностранца задержали на трассе в Карагандинской области
А срок его миграционной карты истёк
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В Карагандинской области полицейские задержали нетрезвого водителя-иностранца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Экипажи батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области ежедневно проводят постоянную профилактическую работу. Они призывают водителей, испытывающих усталость, остановиться в кемпингах и отдохнуть.
"Очередная остановка автомобиля выявила резкий запах алкоголя, доносящийся от водителя. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наличие средней степени опьянения. При составлении материалов для суда полицейские обнаружили, что нарушитель является гражданином соседнего государства, а срок его миграционной карты истёк", — рассказали в полиции.
Материалы по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также грубого нарушения миграционного законодательства, были направлены в суд для принятия окончательного решения.
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