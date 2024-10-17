Пьяного таксиста задержали в Караганде

Таксиста, севшего пьяным за руль, задержали в Караганде в ходе ОПМ "Перевозчик", передаёт BaigeNews.kz.

15 октября около 13:00 его машину остановили на одной из улиц.

В отношении водителя был составлен административный протокол. Суд рассмотрел дело и вынес решение о лишении прав управления транспортным средством на семь лет, а также назначил административный арест.

За два дня ОПМ полицейскими выявлено 282 нарушения Правил дорожного движения, допущенных водителями такси. 39 случаев неправомерной перевозки пассажиров, 44 факта использования мобильных телефонов во время управления транспортным средством и 11 случаев управления переоборудованными транспортными средствами.