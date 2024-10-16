Пьяного таксиста задержали в Актобе

Таксиста, пойманного пьяным за рулём, арестовали в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия “Перевозчик” 15 октября около 3:00 на улице Шернияза сотрудниками патрульной полиции УП Актобе задержан 56-летний водитель такси, управлявший автомобилем Volkswagen Polo. Стражами порядка установлено, что он находился в состоянии опьянения, что подтверждается результатами медицинского освидетельствования.

С начала года по вине нетрезвых водителей в Актюбинской области произошло 21 ДТП, в которых погибло семь человек и более 20 получили различные травмы.

В первый день ОПМ выявлено более 100 правонарушений. Из них 12 фактов незаконной перевозки без соответствующей регистрации, 33 нарушения правил перевозки пассажиров, 12 фактов превышения скорости.