Пьяного пассажира задержали в аэропорту Актобе

Нетрезвый мужчина нарушал правила поведения в самолёте сообщением Алматы - Актобе. По прилёте воздушного судна сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту задержан 38-летний житель Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки установлено, что мужчина во время полёта находился в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял требования экипажа и выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников.

В отношении правонарушителя транспортными полицейскими составлен административный материал за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, нарушение правил поведения на воздушном судне и мелкое хулиганство с наложением штрафа в размере 8 МРП.

Материал по мелкому хулиганству направлен в суд для принятия процессуального решения. По данной статье правонарушителю грозит административный арест до 15 суток.

С начала года сотрудниками департамента полиции на транспорте за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 64 727 граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде — 4 995, за мелкое хулиганство - 527, за нарушение правил поведения на воздушном судне - 62.



