Пьяного мужчину сняли с поезда Мангистау – Алматы за нарушение порядка

Фото: inform.kz

С пассажирского поезда сообщением Мангистау – Алматы на станции Жосалы Кызылординской области по акту был снят правонарушитель и передан транспортным полицейским, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе проверки сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кызылорда установлен 54-летний житель Алматинской области.

Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, мешал спокойствию пассажиров и нарушал общественный порядок. На замечания не реагировал.

"В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ст. 437 ч.1, ст. 440 ч.1 КоАП РК и наложен штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге)", - сообщили в полиции.

Напомним, с начала года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения к адмответственности привлечено 19 564 правонарушителей.