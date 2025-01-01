В Караганде полицейские в новогоднюю ночь задержали нетрезвого мужчину, который катался на снегоходе по центру города, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках обеспечения безопасности на дорогах задержаны два водителя за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Среди них — 37-летний мужчина, управлявший снегоходом в центре города. При проверке документов у него был обнаружен запах алкоголя, а медицинское освидетельствование подтвердило лёгкую степень опьянения. В отношении водителя составлен административный протокол, который будет направлен в суд", — сообщили в департаменте полиции области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қарағанды полициясы (@policeofkaraganda)

В ведомстве отметили, что в целом В Карагандинской области новогодняя ночь прошла без преступлений. В охране порядка и безопасности жителей были задействованы более двух тысяч сотрудников полиции.

"Основное внимание уделялось местам массовых гуляний, где жители и гости региона наслаждались праздничной атмосферой. В восьми точках области были организованы праздничные фейерверки, собравшие большое количество граждан. В ходе патрулирования сотрудники полиции оперативно реагировали на возникающие ситуации. Так, были найдены трое несовершеннолетних, которые потерялись в толпе. Полицейские оперативно вернули их родителям", — сообщили в ДП.

Полицейские Карагандинской области поблагодарили жителей за соблюдение порядка в праздники.