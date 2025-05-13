Нетрезвого водителя, управлявшего грузовым автомобилем без прав, задержали в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В департаменте полиции уточнили, что инцидент произошёл на 71-м километре трассы Астана – Петропавловск. Патрульные остановили фуру DAF, за рулём которой находился 39-летний житель столицы.

Проверка показала, что водителя лишили прав в 2023 году, а в момент задержания он находился в состоянии лёгкого алкогольного опьянения — это подтвердило медосвидетельствование.

Нарушитель водворён в ИВС, автомобиль — на спецстоянку.