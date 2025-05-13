Пьяного дальнобойщика без прав остановили в Акмолинской области
Нарушитель водворён в ИВС.
Сегодня, 17:25
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Сегодня, 17:25Сегодня, 17:25
129Фото: polisia.kz
Нетрезвого водителя, управлявшего грузовым автомобилем без прав, задержали в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В департаменте полиции уточнили, что инцидент произошёл на 71-м километре трассы Астана – Петропавловск. Патрульные остановили фуру DAF, за рулём которой находился 39-летний житель столицы.
Проверка показала, что водителя лишили прав в 2023 году, а в момент задержания он находился в состоянии лёгкого алкогольного опьянения — это подтвердило медосвидетельствование.
Нарушитель водворён в ИВС, автомобиль — на спецстоянку.
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