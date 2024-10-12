Пьяная женщина устроила скандал в столичном автобусе

В соцсетях появилось видео, на котором женщина, предположительно находящаяся в нетрезвом состоянии, устроила скандал в общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на страницу Instagram

Инцидент произошел в Астане на автобусном маршруте номер 5. На видео пассажиры пытаются выгнать из автобуса молодую женщину, которая, по их мнению, пьяна. Однако она вырывается и садится на сиденье. В руках у нее, предположительно, пустая бутылка из-под алкоголя.

Тогда вмешался водитель и попросил женщину покинуть автобус, не доводя ситуацию до конфликта.