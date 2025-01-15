В соцсетях появилось видео, на котором неизвестная женщина в ночное время ломает дверь теплого остановочного павильона на ЦУМе города Караганды, после чего покидает помещение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области

Сотрудники патрульной полиции оперативно задержали 29-летнюю жительницу региона в состоянии алкогольного опьянения и доставили ее в отдел полиции. По итогам проверки установлено, что дверь павильона не была повреждена.

"Следует отметить, что данная гражданка уже ранее привлекала внимание пользователей социальных сетей. Днем ранее в одном из пабликов было опубликовано ее фото, сделанное в теплом остановочном павильоне на Голубых Прудах, где женщина спала в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тогда патрульные полицейские также доставили ее в отдел и наложили штраф за появление в общественном месте в таком виде", - говорится в сообщении.

На данный момент собранные материалы по факту мелкого хулиганства и повторного появления в пьяном виде будут направлены в суд для привлечения нарушительницы к ответственности, в соответствии с законом.