  • 21 Сентября, 03:52
  • BAIGENEWS

Пьяная женщина танцевала на перекрёстке в Астане

Сегодня, 02:45
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 02:45
Сегодня, 02:45
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Фото: скриншот видео

Нетрезвая женщина станцевала на проезжей части в центре Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Очевидцы сняли на видео танцующую горожанку и выложили в соцсетях.

 
 
 
 
 
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Публикация от Данияр Капаров (@astana_pokazhet_)

В департаменте полиции Астаны сообщили, что женщину накажут. 

"Сотрудниками центра оперативного управления на перекрёстке была замечена женщина, которая вышла на проезжую часть и препятствовала дорожному движению. Согласно заключению медицинского освидетельствования, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина привлечена к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Её доставили в Центр медико-социальной реабилитации Астаны для дальнейшего оказания помощи", – отметили в полиции.

В Астане с помощью камер видеонаблюдения с начала года выявлено более 18 тысяч правонарушений.

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