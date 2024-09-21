Пьяная женщина танцевала на перекрёстке в Астане
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Нетрезвая женщина станцевала на проезжей части в центре Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Очевидцы сняли на видео танцующую горожанку и выложили в соцсетях.
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В департаменте полиции Астаны сообщили, что женщину накажут.
"Сотрудниками центра оперативного управления на перекрёстке была замечена женщина, которая вышла на проезжую часть и препятствовала дорожному движению. Согласно заключению медицинского освидетельствования, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина привлечена к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Её доставили в Центр медико-социальной реабилитации Астаны для дальнейшего оказания помощи", – отметили в полиции.
В Астане с помощью камер видеонаблюдения с начала года выявлено более 18 тысяч правонарушений.
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