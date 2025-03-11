Нетрезвую дебоширку сняли с поезда за нарушение правопорядка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Шымкент по акту сняли с поезда 27-летнюю кызылординку за нарушение общественного порядка.

Инцидент произошёл в поезде сообщением “Алматы-Актобе”. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью и не реагировала на замечания других пассажиров и проводников. Кроме того, она оказала сопротивление сотрудникам полиции, не подчиняясь их законным требованиям.

Дебоширку доставили в комнату полиции и привлекли к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа.

С начала года сотрудниками департамента полиции на транспорте выявлено 17 957 административных правонарушений на объектах железно-дорожного и авиа транспорта страны. Из них появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 1 273, мелкое хулиганство – 126, неповиновение законному требованию сотрудника полиции – 22.