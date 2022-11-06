Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские

Фото: tver.mk.ru

Женщине придется отвечать перед судом.

Случайная соседка по купе в поезде Караганда — Самара сняла на видео пьяную пассажирку, которая била дочь и ругала двоих маленьких детей. Ролик в TikTok привлёк внимание полицейских, передаёт BaigeNews.kz.

Пользователь TikTok написала о том, что пьяная женщина ехала вместе с 13-летней дочерью и двумя малышами. Девочка сильно плакала и просила людей рядом высадить мать.

"Необходимо провести проверку и обязательно найти и наказать женщину", — потребовала автор ролика в TikTok.

В МВД отреагировали на видео, сообщив, что отыскали дебоширку.