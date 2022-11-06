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  • Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские
tver.mk.ru Сегодня, 20:39
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Фото: tver.mk.ru

Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские

Женщине придется отвечать перед судом.

Случайная соседка по купе в поезде Караганда — Самара сняла на видео пьяную пассажирку, которая била дочь и ругала двоих маленьких детей. Ролик в TikTok привлёк внимание полицейских, передаёт BaigeNews.kz.

Пользователь TikTok написала о том,  что пьяная женщина ехала вместе с 13-летней дочерью и двумя малышами. Девочка сильно плакала и просила людей рядом высадить мать.

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@barankulova__ Слов нет…😬 Такие люди позорят нацию😬 Продолжение инцидента 🚆 Караганда-Петропавловск😬 #случайвпоезде #караганда #петропавловск #казахстан #рекомендации #реки #fypシ #fyp #вреки #дети ♬ оригинальный звук - Barankulova__

 

"Необходимо провести проверку и обязательно найти и наказать женщину", —  потребовала автор ролика  в TikTok.

В МВД отреагировали на видео, сообщив, что отыскали дебоширку.

"По данному факту установлена 36-летняя пассажирка поезда сообщением Караганда — Самара. В отношении нее сотрудники линейного управления полиции на станции Астана составили сразу три административных протокола по статье 440 части 3 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), статье 434 части 1 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и статье 127 части 1 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего). Материалы направлены в Специализированный межрайонный административный суд Астаны для принятия процессуального решения", - сообщили в транспортной полиции.

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#полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:39
443
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