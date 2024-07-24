Пьяная клиентка напала на сотрудников кафе в Кызылорде
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Пьяная клиентка в кафе Кызылорды напала на сотрудников заведения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской суд №2.
Сообщается, что клиентка А. около 04:30 ночи осталась одна в кафе.
"Когда к ней подошли официант З. и администратор кафе А. и сообщили ей о закрытии кафе, подсудимая без причины начала нецензурно выражаться, оскорблять их, сказала, что не выйдет из кафе. В состоянии алкогольного опьянения разбила пивную кружку, схватила за волосы официантку З. и несколько раз ударила ногой по её левой ноге. Далее подсудимая А. нанесла два удара в глаз потерпевшей А., а затем начала царапать ногтями её лицо", – рассказали в суде.
В отношении клиентки кафе было заведено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РК. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и установлением пробационного контроля.
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