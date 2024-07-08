Путинцева завершила борьбу на Уимблдоне-2024

35-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева сыграла свой четвертый матч на Открытом чемпионате Великобритании в Лондоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева на стадии 1/8 финала травяного турнира Большого шлема провела встречу против латвийской теннисистки Елены Остапенко, занимающей 14-е место в рейтинге WTA. В двух сетах казахстанская спортсменка потерпела поражение с общим счетом 2:6, 3:6. Игра продлилась один час и девять минут.

За время матча Юлия не исполнила ни одной подачи навылет и допустила две двойные ошибки.

Отметим, что в четвертьфинале Уимблдона латвийка сыграет против победительницы пары Даниэль Коллинз (США) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Напомним, ранее Юлия Путинцева сенсационно выбила из турнира Большого шлема первую ракетку мира Игу Швёнтек.