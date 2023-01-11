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  • Путинцева взяла реванш и вышла в 1/4 финала турнира в Хобарте
ktf.kz Вчера, 19:58
403
Вчера, 19:58
403
Фото: ktf.kz

Путинцева взяла реванш и вышла в 1/4 финала турнира в Хобарте

Юлия Путинцева обыграла испанку Нурию Парризас-Диас на турнире в Хобарте, передаёт BaigeNews.kz

Казахстанка взяла верх над соперницей со счётом 6:2, 6:3 во втором круге турнира WTA 250 в Австралии. Именно этой испанке Юлия проиграла на групповом этапе командного чемпионата мира "Кубка Билли Джин Кинг".

В четвертьфинале казахстанка сыграет с россиянкой Анной Блинковой.

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#теннис #спорт
BaigeNews.kz
Вчера, 19:58
403
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