Путинцева вышла во второй круг Уимблдона

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (35-я ракетка мира) сыграла свой дебютный матч на Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдон) в Лондоне, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

На травяном корте турнира Большого шлема Путинцева встретилась против немецкой спортсменки Анжелики Кербер (221-й номер рейтинга WTA). Казахстанка одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:5, 6:3. Игра продлилась один час и 19 минут и состоялась на стадии 1/64 финала.

Кербер трижды выигрывала турниры Большого шлема (Ролан Гаррос-2016, US Open-2016, Уимблдон-2018).

Отметим, что в рамках 1/32 финала Путинцева сыграет с победительницей пары Марина Стакушич (Канада) - Катерина Синякова (Чехия).