Путинцева вышла в третий круг US Open-2024
Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
125Фото: instagram.com/yulia_putintseva
32-я ракетка мира Юлия Путинцева в матче второго круга Открытого чемпионата США обыграла 40-ю ракетку мира китаянку Синьюй Ван, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:4) в пользу казахстанки.
В третьем круге Юлия сыграет против пятой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини.
Напомним, в матче первого круга Путинцева обыграла 25-ю ракетку мира чешскую теннисистку Линду Носкову.
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