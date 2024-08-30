  • 30 Августа, 12:13
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Путинцева вышла в третий круг US Open-2024

Сегодня, 10:55
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instagram.com/yulia_putintseva Сегодня, 10:55
Сегодня, 10:55
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Фото: instagram.com/yulia_putintseva

32-я ракетка мира Юлия Путинцева в матче второго круга Открытого чемпионата США обыграла 40-ю ракетку мира китаянку Синьюй Ван, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК. 

Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:4) в пользу казахстанки.

В третьем круге Юлия сыграет против пятой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини.

Напомним, в матче первого круга Путинцева обыграла 25-ю ракетку мира чешскую теннисистку Линду Носкову.

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