Путинцева вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в парном разряде

Юлия Путинцева в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Цинциннати, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В четвертьфинале казахстанско-канадская пара переиграли в драматичном матче первых сеянных турнира, американку Тейлор Таунсенд и чешку Катержину Синякову – 2:6, 6:1, 10:6.

За выход в финал соревнования в Цинциннати Путинцева и Фернандес поспорят с Линдой Носковой из Чехии и Дианой Шнайдер из России.

Ранее Юлия Путинцева завершила борьбу в одиночном турнире, уступив в третьем круге Пауле Бадосе из Испании - 4:6, 4:6.