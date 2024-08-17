Путинцева вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в парном разряде
Сегодня, 16:32
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Сегодня, 16:32Сегодня, 16:32
260Фото: Пресс-служба ФТК
Юлия Путинцева в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Цинциннати, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В четвертьфинале казахстанско-канадская пара переиграли в драматичном матче первых сеянных турнира, американку Тейлор Таунсенд и чешку Катержину Синякову – 2:6, 6:1, 10:6.
За выход в финал соревнования в Цинциннати Путинцева и Фернандес поспорят с Линдой Носковой из Чехии и Дианой Шнайдер из России.
Ранее Юлия Путинцева завершила борьбу в одиночном турнире, уступив в третьем круге Пауле Бадосе из Испании - 4:6, 4:6.
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