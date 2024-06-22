Путинцева вышла в финал травяного турнира в Великобритании
Сегодня, 17:08
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Сегодня, 17:08Сегодня, 17:08
116Фото: ФТК
41-я ракетка мира, казахстанка Юлия Путинцева вышла в финал турнира категории WTA 250 в Бирмингеме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
В полуфинальном матче казахстанка обыграла 44-ю ракетку мира итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 6:2, 6:2.
В матче за титул Юлия сыграет с победительницей встречи между россиянкой, 69-й ракеткой мира Анастасией Потаповой и австралийкой Айлой Томлянович, 190-й в мировом рейтинге.
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