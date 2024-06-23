Путинцева выиграла престижный турнир на траве в Великобритании
Сегодня, 18:06
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Сегодня, 18:06Сегодня, 18:06
143Фото: ФТК
Юлия Путинцева стала чемпионкой травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В финале казахстанка обыграла австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:1, 7:6 (10:8).
Во втором сете Юлия отыгралась со счёта 3:5, а также отыграла два сетбола.
Для Путинцевой титул в Бирмингеме стал третьим в целом в карьере и первым на траве.
В мировом рейтинге казахстанская теннисистка в понедельник 24 июня поднимется на семь строчек и станет 34-й.
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