Путинцева выиграла престижный турнир на траве в Великобритании

Юлия Путинцева стала чемпионкой травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале казахстанка обыграла австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:1, 7:6 (10:8).

Во втором сете Юлия отыгралась со счёта 3:5, а также отыграла два сетбола.

Для Путинцевой титул в Бирмингеме стал третьим в целом в карьере и первым на траве.

В мировом рейтинге казахстанская теннисистка в понедельник 24 июня поднимется на семь строчек и станет 34-й.