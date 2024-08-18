Путинцева впервые вышла в финал "тысячника" в парном разряде

Юлия Путинцева в паре с Лейлой Фернандес из Канады вышла в финал турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В полуфинале Путинцева и Фернандес обыграли российско-чешский дуэт Диана Шнайдер/Линда Носкова со счетом 6:3, 6:4.

В финале Юлия и Лейла встретятся с американкой Айшой Мухаммад и новозеландкой Эрин Рутлифф.

Это второй финал в парном разряде для Путинцевой в карьере. Последний раз казахстанка в дуэте с россиянкой Анной Калинской стала финалисткой турнира WTA 250 в Осаке.