Путинцева сенсационно обыграла вторую ракетку мира

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (33-е место в рейтинге WTA) встретилась с американкой Кори Гауфф (2-е место) во втором круге турнира в Цинциннати (США), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева сенсационно победила Гауфф в трех сетах — 6:4, 2:6, 6:4 — и вышла в следующий раунд. В 1/8 финала казахстанка сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой (37-е место).

Призовой фонд турнира в Цинциннати в этом году составляет 3 211 715 долларов. Победительница заработает 523 485 долларов, а также получит 1000 рейтинговых очков. Стоит отметить, что действующей чемпионкой турнира является Кори Гауфф.