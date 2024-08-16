Путинцева сенсационно обыграла вторую ракетку мира
Вчера, 08:47
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Вчера, 08:47Вчера, 08:47
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (33-е место в рейтинге WTA) встретилась с американкой Кори Гауфф (2-е место) во втором круге турнира в Цинциннати (США), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Путинцева сенсационно победила Гауфф в трех сетах — 6:4, 2:6, 6:4 — и вышла в следующий раунд. В 1/8 финала казахстанка сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой (37-е место).
Призовой фонд турнира в Цинциннати в этом году составляет 3 211 715 долларов. Победительница заработает 523 485 долларов, а также получит 1000 рейтинговых очков. Стоит отметить, что действующей чемпионкой турнира является Кори Гауфф.
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