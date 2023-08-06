Путинцева разгромила соперницу из Канады в Монреале
Сегодня, 11:45
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Сегодня, 11:45Сегодня, 11:45
114Фото: sports.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (60-е место в рейтинге WTA) провела свой первый матч на турнире в Монреале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Путинцева начала выступление с полуфинала квалификации, где встретилась с канадкой Мией Купрес (860-е место).
Вторая ракетка Казахстана в одиночном разряде неожиданно проиграла первый сет — 2:6, однако затем смогла взять убедительный реванш и довести дело до победы — 6:2, 6:0. В финале квалификации Юлия Путинцева поборется за выход в основную сетку турнира с австралийской теннисисткой Кимберли Биррелл (114-е место). Этот матч пройдет в ночь с 6 на 7 августа.
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