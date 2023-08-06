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Путинцева разгромила соперницу из Канады в Монреале

Сегодня, 11:45
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sports.kz Сегодня, 11:45
Сегодня, 11:45
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Фото: sports.kz

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (60-е место в рейтинге WTA) провела свой первый матч на турнире в Монреале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева начала выступление с полуфинала квалификации, где встретилась с канадкой Мией Купрес (860-е место). 

Вторая ракетка Казахстана в одиночном разряде неожиданно проиграла первый сет — 2:6, однако затем смогла взять убедительный реванш и довести дело до победы — 6:2, 6:0. В финале квалификации Юлия Путинцева поборется за выход в основную сетку турнира с австралийской теннисисткой Кимберли Биррелл (114-е место). Этот матч пройдет в ночь с 6 на 7 августа. 

 

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