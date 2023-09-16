  • 16 Сентября, 17:29
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Путинцева проиграла в финале турнира WTA в Японии

Сегодня, 16:49
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sports.kz Сегодня, 16:49
Сегодня, 16:49
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Фото: sports.kz

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела финальный матч парного разряда турнира в японской Осаке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Вместе с россиянкой Анной Калинской Путинцева сражалась за трофей с немецко-украинским тандемом Анна-Лена Фридзам/Надежда Киченок. Со счетом 6:7(3), 3:6 победу в матче одержали Фридзам и Киченок.

Для Путинцевой это был первый финал парного турнира WTA в карьере. В парном рейтинге WTA Юлия занимает 697-ю строчку, а в одиночном располагается на 88-м месте, являясь второй ракеткой Казахстана.

 

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