Путинцева проиграла первой ракетке мира

Юлия Путинцева не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Казахстанка уступила первой ракетке мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева в четвертом круге проиграла первой ракетке мира Иге Швентек из Польши со счетом 1:6, 2:6.