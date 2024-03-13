Путинцева проиграла первой ракетке мира
Сегодня, 11:19
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Сегодня, 11:19Сегодня, 11:19
103Фото: ktf.kz
Юлия Путинцева не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Казахстанка уступила первой ракетке мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева в четвертом круге проиграла первой ракетке мира Иге Швентек из Польши со счетом 1:6, 2:6.
"Несмотря на это поражение, выступление на данном турнире Юлия может записать себе в актив. По ходу соревнования вторая ракетка Казахстана обыграла таких сильных соперниц как Мэдисон Киз (20 WTA), Екатерина Александрова (16 WTA) и Тамара Корпач (76 WTA). В live рейтинге WTA Путинцева на данный момент занимает 68-е место", - говорится в сообщении.
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