Путинцева помогла сборной одержать победу на Кубке Билли Джин Кинг

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала очередную блестящую победу на Кубке Билли Джин Кинг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В третьем матче в противостоянии с Южной Кореей Путинцева встретилась с Ку Ён Ву и победила ее в лвух сетах — 6:4, 7:5.

Отметим, что изначально в данном противостоянии должны были выступить Елена Рыбакина и Да Ён Бак.

Таким образом, общий счет стал 3-0 в пользу Казахстана. Ранее Рыбакина также уверенно выиграла у Со Хён Пак (355-е место) — 6:2, 6:2. Еще одну победу сборной Казахстана принесла Зарина Дияс (383-е место), которая в первой игре совершила камбэк в матче с Со Хён Пак, победив ее в трех сетах — 3:6, 6:3, 7:6.

Напомним, матчи Казахстана и Южной Кореи проходят в Астане.