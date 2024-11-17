Путинцева помогла сборной одержать победу на Кубке Билли Джин Кинг
Сегодня, 14:26
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Сегодня, 14:26Сегодня, 14:26
154Фото: sportplustv.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала очередную блестящую победу на Кубке Билли Джин Кинг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В третьем матче в противостоянии с Южной Кореей Путинцева встретилась с Ку Ён Ву и победила ее в лвух сетах — 6:4, 7:5.
Отметим, что изначально в данном противостоянии должны были выступить Елена Рыбакина и Да Ён Бак.
Таким образом, общий счет стал 3-0 в пользу Казахстана. Ранее Рыбакина также уверенно выиграла у Со Хён Пак (355-е место) — 6:2, 6:2. Еще одну победу сборной Казахстана принесла Зарина Дияс (383-е место), которая в первой игре совершила камбэк в матче с Со Хён Пак, победив ее в трех сетах — 3:6, 6:3, 7:6.
Напомним, матчи Казахстана и Южной Кореи проходят в Астане.
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