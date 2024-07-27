Путинцева обратилась к казахстанцам после снятия с Олимпиады

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева извинилась перед командой и болельщиками за снятие с Олимпиады в Париже. Видеообращение спортсменки появилось на странице Федерации тенниса Казахстана в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Юлия Путинцева также рассказала о диагнозах, которые не позволили ей выйти на корт.

"К сожалению, у меня плохие новости, я вынуждена сняться с Олимпийских игр в Париже. Травма колена, полученная мной во время Уимблдона, к сожалению, не дает мне покоя и по сей день. Мы старались с моей командой, с командой и федерацией тенниса Казахстана сделать всё, чтобы моё участие стало возможным. Мы прошли реабилитацию, но, к сожалению, чуда не случилось. У меня выявили на Уимблдоне надрыв мениска, бурсит и воспаление двух костей. Оно до сих пор опухшее, хотя я прохожу регулярную физиотерапию. Колено не готово, для того чтобы играть... Я никогда не подводила свою сборную, всегда играла все возможные матчи... Но, к сожалению, в этот раз у меня не получается даже просто выйти на корт. Это безумно больно и тяжело. Я прошу прощения как у команды, так и у федерации и у болельщиков. Мне очень тяжело, правда", — сказала Путинцева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan Tennis Federation • Almaty Open (@ktf.kz)

Напомним, Юлия Путинцева прилетела в Париж и приступила к активной подготовке к играм. Но, к сожалению, на разминке перед первой игрой против украинки Марты Костюк казахстанка почувствовала острую боль в колене. После краткого медицинского обследования было принято решение отказаться от матча.

Ранее теннисистка Елена Рыбакина приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх. В Федерации тенниса Казахстана позже рассказали, что Елена страдает от острого бронхита.