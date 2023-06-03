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ktf.kz Сегодня, 00:29
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Сегодня, 00:29
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Фото: ktf.kz

Путинцева не сумела выйти в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла выйти в 1/8 финала грунтового турнира "Большого шлема" — Открытого чемпионата Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Prosports.kz.

В матче третьего круга соревнований казахстанка уступила американке Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:3, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

Напомним, общий призовой фонд "Ролан Гаррос" составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Швентек.

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Сегодня, 00:29
134
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